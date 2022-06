Noormeeste koondis sai Balti turniiri avamängus lõunanaabritelt valusa keretäie

Eesti jäi Jurmalas toimunud kohtumises kaotusseisu juba neljandal minutil. Esimese poolaja lõid lõunanaabrid eestlaste võrku neli palli. Teise poolaja alguses tegi Eesti korraga kuus vahetust, kuid edu see ei toonud. 50. ja 52. minutil lõid lätlased veel kaks väravat, Eesti ainsa tabamuse eest vastutas Karel Eerme. 64. minutil lõid vastased ka oma seitsmenda värava.

Koondise peatreener Alo Bärengrub ütles enne Balti turniiri, et mänge oodatakse huviga. «Meie eesmärk on kindlasti Eestit hästi esindada ja usun, et tulevad põnevad kohtumised. Kindlasti loodame väravaid lüüa ja mõtleme ka hea tulemuse peale,» sõnas peatreener jalgpall.ee’le.