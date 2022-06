107 aastat võidukihutamist ja 263 surmajuhtumit. Miks motosportlased endiselt oma eludega kurikuulsal võidusõidul riskivad?

Maailma kõige ohtlikumaks võidusõiduks tituleeritud Isle of Man TT motoringrajasõit sai kaheaastase koroonapausi järel 29. mail uuesti stardipaugu. Etapp, kus on alates aastast 1937 olnud ainult üks surmajuhtumite vaba võistlus on ka tänavu oma ohtlikust tõestanud kui hukkunud on juba kolm osalejat.