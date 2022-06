MMil kõrget kohta jahtiv volleduo vaigistas kriitikud: inimesed kipuvad kommenteerima asju, millest nad on ise väga kaugel

Juba aastaid kõrgel tasemel vollekarussellil tiirelnud paar on tänavu astunud selge sammu edasi. Hooaja algusega kindlustati põhimõtteliselt MMi-pilet, eelmisel nädalal peetud kõrgeima taseme MK-sarja turniir Jurmalas tõestas, et edu pole juhuslik.