F1-sarja noorim sõitja: ma lihtsalt ei usalda FIA-t

Monaco tänavarajal tekitas paraja segaduse Max Verstappen, kes boksiteelt tulles sõitis vasaku esimese ja tagumise rattaga valge joone peal. Reegel sätestab, et vormel ei tohi valget joont ületada, kuid nüüd täiendas Wittich seda lausega, et rattad ei tohi joont täielikult ületada. Seega osaline joonel sõitmine on edaspidi lubatud.

Ootamatult võttis sel teemal sõna AlphaTauri sõitja Tsunoda, kelle hinnangul on kohtunikud äärmiselt heitlikud. «Mulle on [sel hooajal] antud juba neli hoiatust. Viimati Monacos, ma isegi ei tea mille eest. Teised sõitjad on teinud hullemaid asju, kuid minu puhul ei toimunud isegi uurimist,» vangutas 22-aastane jaapanlane pead.

«Ma lihtsalt ei usalda FIA-t. Kohtunikud on äkki väga ranged. "See on lihtsalt iga kord erinev,» selgitas Tsunoda, mis teda häirib.