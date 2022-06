Uued jalgpallireeglid? Kollase kaardi asemel saab hoopis viis karistusminutit

Uuenduslikke reegleid on amatöörliigades proovitud juba 2017. aastast, kuid 2023/24 hooajal plaanitakse need käiku lasta Hollandi tugevuselt teises liigas, kirjutas Iltalehti.

Üks revolutsioonilisemaid ideid on kollase kaardi asemel ajakaristuse andmine. Hollandi asjatundjad on leidnud, et kollane kaart on oma tähtsuse kaotanud, sest ühe kaardiga ei kaasne konkreetses kohtumises otsest karistust, vaid punase puhul tuleb väljakult lahkuda.