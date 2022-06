Eesti täitis punktimängudeks seatud eesmärgi kuhjaga, ent pool tööd on veel teha

Sinisärgid saabusid Maltasse üsna kahetiste tunnetega. Rahvuste liiga avamängus seljatati küll 2:0 San Marino, ent sõpruskohtumises jäädi kuivalt 0:5 alla Argentinale. Õnneks mängupildis polnud näha, et suurriigile alistumine kuidagi eestlasi morjendanud oleks. Lisaks ei kammitsenud Eesti koondist fakt, et viimasest punktimängus saadud võõrsil võidust on möödas kolm ja pool aastat, kui 2018. aastal alistati Kreeka koondis.