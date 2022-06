Hyundai pealik auto probleemidest: suudame neile jälile jõuda ja ka parandada, ent...

Hyundai meeskonnal on tänavu olnud väga palju ebaõnne ja auto pole alati õlitatult töötanud. Nõnda on sel hooajal teenitud ainult üks võit ja selle noppis just Tänak Sardiinias. Eestlase viimane võit MM-sarjas pärines seejuures 2021. aasta Arctic Rallylt.

Eestlane kiitis pärast Sardiinias saavutatud võitu meeskonda, kes on teinud väga palju tööd, et masin töökindlamaks muuta. Siiski on veel palju kohti, mida paremaks muuta ja seda arvab ka meeskonna pealik Julien Moncet.

«Teadsime, et Sardiinia ja Keenia saavad olema oluliseks hetkeks tänavusel hooajal. Vajame nõnda tugevat tulemust ka Keeniast, et Toyota meeskonnale kandadele astuda,» lausus Moncet ralliportaalile Dirtfish.

«Praegu on auto täiesti korralik. Meil on küll väikesed mured töökindlusega, ent kõik saavad aru, et Hyundai on konkurentsivõimeline. Nõnda soovime ka Keenias head tulemust.