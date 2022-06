Wimbledonis punkte ei jagata, raha seevastu meeletult

Wimbledoni tenniseturniiri ümber on juba enne selle algust olnud palju teemasid õhus. Esmalt teatasid korraldajad, et ei luba enda väljakutele ei Venemaa ega Valgevene tennisiste ning seda mõistagi Ukraina sõja tõttu. Selle peale teatasid nii ATP kui ka WTA, et ei jaga Wimbledonis tänavu edetabelipunkte, kuna venelastel ja valgevenelastel pole neid võimalik püüda.