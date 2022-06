F1 maailmameistril pole lubatud võistluspaikasid külastada

F1-s on reegel, et kõik maailmameistrid võivad tasuta registreerides võistluspaikadesse siseneda. Koroonapandeemia pani sellele reeglile aga lisaklausli, et inimene peab olema siiski vaktsineeritud. Viimane reegel hakkas kehtima tänavusest hooajast, varasemalt piisas ka negatiivsest PCR-testist.