Eesti autospordiajalugu tegev Martin Rump: minu eesmärk on sillutada teed tulevastele põlvedele

Juba homme teed ajalugu ja stardid esimese eestlasena Le Mansi 24-tunni sõidul. Tegemist on ühe oluliseima üksikvõistlusega maailmas. Kirjelda palun tundeid, mis sind valdasid, kui said kinnituse, et saad tõesti seal osaleda?

Le Mans on kõige-kõige, sellest suuremat sõitu ei ole. Ühest küljest saab mu lapsepõlveunelm teoks. Teisest küljest on mul uhke tunne terve taustatiimi üle, et me sellise märgilise sündmuse realiseerisime. Üritasime järgmist suurt sammu teha juba mitme eelneval hooaja jooksul, kuid ei osanud oodata, et maailma suurim sõit niimoodi nii kohe võimalikuks saab.

Kinnitav kõne tuli mulle nädal aega tagasi esmaspäeval. Edasi tulid kaks üsna kiiret päeva asjaajamist ja planeerimist. Neljapäeval lendasin juba Pariisi ja sõitsin ööseks Le Mansi. Alguses kohe ei jõudnudki kohale, alles siis kui kohale Le Mansi, hakkasin tasapisi teadvustama endale olukorra märgilisust.

Sinu vana konkurent kardiaegadest Märten Metsaviir on sinule sarnaselt jätkuvalt tegev kardimehaanikuna, samas on ta hetke Eesti tuntuim - üllatus-üllatus - filminäitleja! Sina oled erialalt insener ning lisaks Jüri Vipsile ja Paul Aronile kuumim nimi Eesti ringrajaspordis. Ehk mõned on jäänud võidusõidu juurde tegema ning mõned saanud edukaks sootuks muul elualal. Kas võib väita, et kardispordil on noore inimese arengule midagi väga erilist kaasa anda?