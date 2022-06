Oleks see vast kombo: Zidane on saamas uueks PSG peatreeneriks

Europe 1 teatel on Zidane ja PSG jõudnud põhimõttelisele kokkuleppeni, et prantslane võtab uue hooaja alguses peatreeneri ameti Mauricio Pochettinolt üle.

Klubi juhtkond on avalikult välja öelnud, et nende prioriteediks on võita Meistrite Liiga. Seega tundub Zidane loogiline valik, sest ta viis Real Madridi aastatel 2016-2018 kolme järjestikuse Meistrite liiga tiitlini.