WADA peadirektor astus ratturite poolt dopingupleki külge saanud Nadali kaitseks välja

«Kui ravim on keelatud ainete nimekirjas, siis on sellel, kas positiivne mõju sportlase esitusele, kahjulik tervisele või käib see spordieetika põhimõtete vastu. Tuimestavad süstid pole keelatud. See pole möödalaskmine. Küsimusi on nende kohta esitatud ja need on ka läbi arutatud. Süstid pole keelatud nimekirjas, sest need ei anna sportlasele mingit eelist ega pole otseselt tervisele kahjulikud,» ütles Niggli.