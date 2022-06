Meedia: WRC-sarjaga liitub täiesti uus ralli

Saksamaa väljaande Motorsport Aktuell andmetel ootab rallimaailma MM-sarja tuleval hooajal ees 14 osavõistlust. Nende teatel suureneb ka Euroopast väljas asuvate rallide osakaal ning see muudab meeskondadele MM-sarjas osalemise aina kulukamaks.

Motorsport Aktuelli teatel lisatakse MM-sarja järgmisel hooajal USA ralli. Juba tänavu toimub Tennessee's WRC ametlik testralli. «Kõik osapooled on huvitatud, et MM-sari sinna turule jõuaks,» lausus WRC promootori võistlustejuht Simon Larkin, viidates just USA-le.