Maailma tugevaim naine võitleb Ukraina haiglas oma elu eest

Ševtsuki õe sõnul on olümpiavõitja seisund küll jätkuvalt kriitiline, ent tänu arstidele siiski stabiliseerumas. Autos viibinud kaasreisijaid ei õnnestunud meedikutel paraku päästa.

Lisaks Tokyo olümpiakullale on Ševtsuki auhinnakapis ka 2021. aasta MM-kuld, mille ta saavutas maailmarekordilise tulemusega 133,5 kg. Ühtlasi tähendas too tulemus, et Ševtsukist sai oma kaalukategoorias (kuni 55 kg) maailma tugevaim naine.