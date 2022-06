Ken Torn püsib Poola EM-etapil ilusasti poodiumikonkurentsis

Võistlust juhib kohalik rallimees, Škoda Fabia Rally2 evot ohjav Mikołaj Marczyk, kes pidas päeva jooksul vinge lahingu hispaanlase Nil Solansiga (Hyundai i20 N Rally2). Too duell sai paraku enneaegse lõpu seitsmendal katsel, kui Solans üht vasakkurvi lõigates roolivõimu lõhkus ja seetõttu kraavi kihutas.

Nõnda on Marczykil teise võistluspäeva eel kasutada 20-sekundiline edu. Talle järgnevad Hyundai i20 R5ga kihutav rootslane Tom Kristensson ja seejärel juba Ken Torn–Kauri Pannas (+26,0). Rahulikult eestlased aga hingata ei saa, sest kõigest 0,3 sekundi kaugusel neist on Hispaania rallimees Efren Llarena (Škoda Fabia Rally2 evo) ning väga palju ei jää maha ka rumeenlane Simone Tempestini (Škoda Fabia Rally2 evo).