Kuulsuste halli valitud Klõtško ründas tänukõnes venemeelset USA poksitšempioni: kelle poolt sa õigupoolest oled?

Seetõttu edastas Klõtško oma soovid ja mõtted videosilla teel. Esimese asjana rääkis ta videos enda poksi juurde jõudmise teekonnast ja sellest, kuidas iga ringis saadud hoop, vastupidiselt levinud arvamusele, teda hoopiski arendas ja paremaks inimeseks muutis. Seejärel tänas ukrainlane neid inimesi, kes teda poksi kuulsuste halli valisid ning lisas, et tal on väga suur au kõikide kaasvõitlejate ees kõneleda.

«Leidub üks inimene, kellele mul on päris tõsine küsimus. Üks inimene, kes rikkus Ukraina seadusi, kui külastas Venemaa poolt okupeeritud Krimmi. See inimene on Roy Jones jr. Seega, Roy, kelle poolt sa tegelikult oled? Kas agressori poolt või siis nende poolt, kes kaitsevad oma õigust elule? Ma austan sind võitlejana, kuid sean tõsiselt kahtluse alla su moraalse kompassi,» heitis Klõtško ühes temaga kuulsuste halli valitud ameeriklasele kinda.