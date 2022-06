Spetsialistid hindavad: kas Tiisaar–Nõlvak löövad eelkäijate ehk Kais–Vesiku tulemused üle?

«Mina olin ka alguses võib-olla skeptilisem,» tõdes endine rannavõrkpalli tippmängija Kristjan Kais alaliidu pressiteenistusele. «Nad tundusid mulle natuke krobelised, tehniliselt kandilised. Aga nad on visalt treeningtööd teinud ja mis mulle väga meeldib, on see, et toimub areng. Nad lähevad edasi, liiguvad tipule järjest lähemale, see on äge. Arvan, et palju oli neid, kes alguses vaatasid seda valikut niimoodi: nojah… Sama võib-olla on praegu Liisa Soometsa ja Heleene Hollase puhul. Aga kui seda teed visalt edasi käia, on õnne ja tahet, toimub areng, siis jõuadki kaugele.»