Papa rahakotist ei piisa? F1 sõitja võib oma koha vabastada tulevikulootusele

Williamsi F1 meeskond on hooaega alustanud tagasihoidlikult, kuid eriti kehvasti on see läinud nende kanadalasest sõitja Nicholas Latifil, kelle parimaks tulemuseks on seni 14. koht. F1 ekspert Tom Coronel teadis oma allikatele viidates, et alanud hooaeg jääb Latifile viimaseks ning järgmisel aastal liitub Suurbritannia tiimiga valitsev F2 meister Oscar Piastri.