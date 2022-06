Aasta eest surmasuust pääsenud Eriksen: ma ei mõtle sellele enam, see ei takista mind

Eriksen arvab, et tema ümber toimunud draama muutis ta rahulikumaks. «Ma ei mõtle sellele enam, kui ma mängin. See kogemus on osa minust, see ei ole miski, mis mind tagasi hoiab,» vahendas tema sõnu Kronen Zeitung.

Reedel astus Eriksen Kopenhaageni Parkeni staadionile teist korda pärast kokkuvarisemist 2021. aasta EM-finaalturniiril. Pühapäeval möödus aasta draamast, mille tagajärjel 30-aastane mees tänu arstide kiirele tegutsemisele ellu jäi. Rahvuste liiga mängus kaotas Taani reedel 0:1 Horvaatiale.

Karjääri saab Eriksen jätkata ainult tänu sellele, et talle on nüüd paigaldatud südamestimulaator. Täna kohtub Taani Austriaga ning nende peatreenerile Ralf Rangnickile avaldab muljet, et poolkaitsja karjääri jätkab.

«Kui keegi talle aasta tagasi ütles, et võib nüüd võib ta jälle muretult mängida... Positiivses mõttes on ime,» ütles Rangnick rõõmsalt.

Taani peatreeneri Kasper Hjulmandi arvates on Eriksen muutunud rahulikumaks ja võtab asju pingevabalt. «Mulle tundub Christian praegu rahulikum. Ta on tänulik, et saab taas mängida,» ütles Taani meeskonna boss.