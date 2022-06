Võrkpallikoondise juhendajat platsil nähtavad vead ei häiri: ainult nii sa arenedki

Kuigi Eesti meeste võrkpallikoondise suve esimene pool ei saanud just soovitud punkti – salakaval koroonaviirus ei lasknud meie mehi laupäeval Tšehhi vastu väljakule –, on esimene kuu uue peatreeneri Fabio Soli käe all nüüdseks «purgis». Aeg kokkuvõtteks!