Naine näitas meestele koha kätte, ent saavutamise kordamiseks võimalusi napib

Turniiri korraldajad otsustasid nii meestel kui ka naistel mängida samal rajal, ent ainus erinevus oli tii-alade asukohas. Mehed alustasid rada veidike kaugemalt, et võrdsustada jõududevahekorda naistega. Naistel oli Halmstadis rajapikkuseks märgitud 5422, meestel seevastu 6402 meetrit. Keskmiselt tuli nõnda meestel mängida 54,4 meetrit pikemal rajal.

Neli päeva väldanud võistlusele läks ootamatult liidrikohal 22-aastane Grant, kes on tõusev täht naiste golfimaailmas. Enne Skandinaavia Openit paiknes rootslanna naiste maailma edetabelis 156. kohal, ent ta on rahvusvahelisel areenil pidanud ainult 12 võistlust. Siiski pidi ta heitlema näiteks meeste edetabelis 60. kohal paikneva Alex Noreniga ning endise maailma esinumbri ja koguni 338 nädalat esikümnes paiknenud Hendrik Stensoniga. Viimane on seejuures valitud 2023. aasta Ryder Cupi Euroopa meeskonna kapteniks.