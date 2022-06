Eesti korvpallikoondise ühel potentsiaalsel liidril jääb ilmselt kogu suvi vahele

Veebruaris jäi Jurkatamm kõrvale põlvetrauma tõttu. Klubihooaja lõpus hakkas uuesti tunda andma mõni aasta tagasi häda teinud vasak õlg. Maikuu lõpus käis Jurkatamm artroskoopilisel uuringul, kus selgus, et ihuliikme korda saamiseks läheb tarvis tõsisemat lõikust. Nuga löödigi kohe samal päeval sisse, operatsioon õnnestus, kuid taastumisajaks pakuvad arstid kaks-kolm kuud.

See tähendab, et Jurkatamm ei saa praegu harjutada koos teiste koondislastega korvpallikodus ega osale juuni lõpus – juuli alguses peetavates MM-valiksarja kolmanda akna mängudes Saksamaa ja Iisraeliga. Mängija nentis, et peab ilmselt eemale jääma kõigist koondise suvistest tegemistest.