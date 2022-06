Venemaale mängima jäänud Poola jalgpallurit koju ei oodata. Asevälisminister: ma loodan, et ta ei mängi enam kunagi koondise eest

Suve alguses sai Ribusest vabaagent. Selle asemel, et mõne Euroopa klubiga leping sõlmida jäi ta Venemaale, ning kuulub järgmised kaks aastat Moskva Spartaku hingekirja.

Ribuse agent põhjendas tema otsust sellega, et poolakal on naine ja lapsed, kes on Venemaal elanud kümme aastat.