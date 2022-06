Rapla lõpetas Euroliiga kogemusega peatreeneriga lepingu

«Vaatamata sellele, et meeskonna hooaeg ei olnud meile tulemuslik, oli otsus Lluis Riera peatreeneriks tuua äärmiselt õige. Kaasnenud muutused, uued teadmised ja kogemused kõrgel tasemel olid täpselt see, mida ma lootsin tema tulekuga näha. Olime ühel meelel, et pärast liiga ja mängijate tundma õppimist oleks tal teisel hooajal juba palju lihtsam olnud. Kuigi ta tunnistas, et klubi hoolitses tema eest parimal võimalikul moel, siis soov pere lähedal olla sai otsustavaks teguriks tema otsuse juures mitte Raplasse naasta. Jälg esimesest välismaisest peatreenerist jääb igal juhul tugevalt Raplasse maha,» kirjutas Rapla korvpallimeeskond oma Facebookis.