Jalgpallis arutatakse suurt reeglimuudatust

IFAB pidas esmaspäeval Dohas iga-aastase üldkohtumise, kus võeti teemaks audi lahtilöögid. «Tehti ettepanek lahtilööke testida. Võime küll mõnede selliste meetmete suhtes olla skeptilised, kuid kui ettepanek aitab mängu, siis ei saa me seda enne teada, kui oleme proovinud. Seega arutame ka seda ettepanekut,» lausus FIFA president Gianni Infantino.

Kuni 1863. aastani oli auti võimalik lahti mängida ka jalaga, kuid edasi on see reeglite järgi keelatud ning kasutada võib vaid käsi.

FIFA suurem eesmärk on vähendada jalgpallis ajaraiskamist. FIFA jalgpalli globaalse arengu osakonna juhi Arsene Wengeri sõnul võiks audi jalaga mängimine siinkohal aidata. «Tahame jalgpalli muuta kiiremaks ja vaatemängulisemaks. Võib-olla on see võimalik jalaga lahtilöökidega, kui määrata näiteks viiesekundiline ajapiir,» ütles Wenger.