Sten Sokk Kreekast: kohalikud väga ei usu, et võõrsil võiks võita

Ta on Kreeka tugevuselt teises liigas leiba teeninud varemgi, nii et keset talve sinna minnes oli enam-vähem teada, mis ees ootab. «Kõik detailid sobisid. Klubi oli seadnud kindlad eesmärgid. Praegu on Eestis ilus valge, aga talve keskel läheb depressiivseks, kui on ainult pime. Arvan, et tegin sinna minekuga õige valiku,» märkis Sokk.