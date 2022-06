Donetski jalgpalliklubi spordidirektor: ukrainlased on tõelised patrioodid, mitte keegi ei lahku tiimist

«Ukrainlased on tõelised patrioodid. Mitte keegi pole palunud, et neid teistesse klubidesse üle viidaks. Kõik tahavad jääda ja Šahatari eest edasi mängida. Klubi on pidevalt ühenduses kõikide Ukraina klubidega. Me peame leidma kompromissi ja liigaga peale hakkama ning kogu maailmale näitama, et siin riigis läheb elu edasi,» kirjeldas Srna klubi olukorda.