Kalev/Cramo esitas samuti avalduse Meistrite liigas mängimiseks

Tõsi, praegu on olukord veidi keerulisem. Kalev/Cramo jäi Eesti meistrivõistlustel alles kolmandaks, mis tähendab, et eelisõiguse saavad neid edestanud Tartu Ülikool Maks & Moorits ning tšempion Pärnu Sadam. Neist viimased avaldasid samuti täna soovi, et Meistrite liigas kaasa lüüa.