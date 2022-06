Rekordimees Mägi: see polnud ideaalne jooks või mingisugune suur õnnestumine

Selline aeg on pika pika töö tulemus. Ma arvan, et selle aasta ettevalmistus on olnud väga kvaliteetne. Ma olen tundnud ennast väga hästi. Ma usun, et mu võimekus on eelnevast kõrgemal tasemel. See on ka peamine põhjus, et täna selline aeg tuli. Kindlasti polnud see ideaalne jooks või mingisugune suur õnnestumine, aga ma olen tundnud, et selline aeg on minus sees olemas ja selleks ei pea midagi väga erilist tegema. Oluline oli enda jooks sujuvalt ja ilma suurema rütmikaotuseta jooks ära teha ja tänasel päeval see klappis ja tuli välja. See aeg ongi reaalsus. Midagi muud siin pole, mingit suurt õnnestumist selles mõttes.