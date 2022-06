USA lahtised tegid agressorriikide sportlaste suhtes otsuse

USA tenniseliidu tegevdirektor Lew Sherr, kelle grupp juhib aasta viimast suure slämmi turniiri, ütles teisipäeval telefoniintervjuus Associated Pressile, et juhatus otsustas lubada venelastel ja valgevenelastel turniirile siseneda, sest nad muretsevad üksikute sportlaste vastutusele võtmise pärast oma valitsuste tegevuse ja otsuste eest.

Sherr ütles, et Venemaa ja Valgevene sportlased mängivad New Yorkis neutraalse lipu all, mis ongi ATP ja WTA turniiridel sanktsioonina kehtinud.