Vesik: MK-sarja tase on langenud, Tiisaar ja Nõlvak kasutasid tekkinud võimaluse väga hästi ära

Vesik on kindel, et Eesti esipaar püsib muretult hooaja lõpuni Elite 16 ehk kõige tugevamas divisjonis. «Võib-olla sel aastal polegi isegi mõtet üle forsseerida ja rebestada ennast igasuguste turniiridega, pigem vaadata seda, et saaks järgmisel aastal hea koha pealt minema,» rääkis Vesik.

«Ja võib-olla teha pikem ettevalmistus kahe hooaja vahel. Sel aastal tegidki nad sammu edasi tänu sellele, et tegid ühe pikema välislaagri Tenerifel ja siis olidki kaks kuud tuuril. Said tugevate võistkondadega treenida ja mängida. Kokku olid umbes kolm kuud kodust ära. Turniiridel tegid erinevate meeskondadega trenni ja arvan, et see oli üks asi, mis andis neile palju. Oleme arutanud, et tahaks pärast seda hooaega teha nii, et sisehallides teeksid nad trenni võimalikult vähe.»

Eesti võrkpallikoondise värske peatreener (vasakult teine) ja meie esipaar: Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar. Foto: Gertrud Alatare / volley.ee

Mis on Tiisaare ja Nõlvaku mängus paremaks läinud? «Mardi ja Kusti mäng on läinud natuke puhtamaks ja loogilisemaks,» selgitas Vesik. «Nad teevad loogilisi asju ja ka tehniliselt korrektsemaks. Eks see enesekindlus kogemustega tule, kui oled seitse aastat mänginud, siis peab tulema mingi kindlust üht või teist moodi. Eks nad teevad kõvasti tööd ka pea poolega, et sealt saaks asjad paika.»