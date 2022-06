Raadik otsustas jääda paikseks: aitab küll sellest perega kolimisest

Maikuu alguses oli väga lähedal see, et ammuilma ketsid nurka visanud Kardo Künnap kaotanuks 1999. aastast tema nimele kuuluva «viimase Soome meistriks tulnud Eesti meesvõrkpalluri» tiitli. Andrus Raadiku leivaisa Savo Volley suutis finaalseeria VaLePaga viia küll otsustava seitsmenda mänguni, kuid seal tuli neil ikkagi vastase paremust tunnistada. Ent, nagu spordisaalides sageli ikka öeldakse: mis s***ti, see uuesti.