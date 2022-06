Pärnu tiitlini viinud Rannula: pole saladus, et tahan Eestist ära

Teatavasti on Rannulal endalgi selja taga mängijakarjäär ning ta leiab, et see on tulnud kasuks. «Edu on võimalik saavutada erineval moel, aga ma arvan, et mängijakogemus aitab.» Samas manitseb ta mitte oma kogemusi liialt teistele peale suruma. „Sa pead leidma balansi ja lõpuks saad aru, et tegelikult treenerina sa enam mängija olla ei või. Sa ei või minna sinna väljakule sõnadega, et «Kuidas te ei oska, ma teeksin hoopis nii». See on väga õrn piir,» sõnas ta.

Heiko Rannula omal ajal Tartu Ülikool/Rocki särgis. Foto: Sille Annuk

Analüütilise loomuga Rannula mängukarjäärile sai saatuslikuks liigne mõtlemine. «Ma ammutasin treenerilt taktikat ja mängunüansse nii, et lõpuks see mu kossukarjääri tuksi keeraski: hakkasin liiga palju mõtlema. Võib-olla nooruslik agressiivsus kadus ära, hakkasin mängima nii-öelda vanamehe korvpalli.»

Meistritiitli võitnud tiimist lahkuvad tihti paljud mängijad, kuna tuntakse, et meeskond on valmis. Kas sama juhtub Pärnuga? «See ei ole kindlasti küsimus mulle. On kurb tõsiasi, et automaatselt tõusevad mängijate rahalised ootused, treeneritel samamoodi. Aga klubi eelarve võrdväärselt ei tõuse. Teistpidi, Pärnu on täna siin, kuna me ei ole üle oma varju hüpanud. Oleme suutnud õigel hetkel tajuda, kui miski ei ole päris meie tase veel, et võtame rahulikult.» Rannula tõi näitena Eurosarja, mis ei too kaasa ainult reisi- ja korralduskulu, vaid eeldab ka organisatsiooni valmisolekut. «Kui me teeme kõik korraga 4–5 inimese tööd, siis ühel hetkel see mull lõhkeb,» ütles ta.

Oma tulevikust rääkides sõnab mees, et soovib varem või hiljem Eestist välja saada. «Tean, et Eesti treenereid keegi ei oota, pead ise kasutama igasugu võimalusi. Lõppkokkuvõttes peab kindlasti riske võtma. Ei tule kindlasti mingit tippklubi, kes ütleb, et «Rannula, tule meile abiks».»