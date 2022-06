Soomlaste toetus Ukrainale tõi sportlasele pisara silma: see tähendab meile väga palju

Mõistagi pole Ukraina sportlastel kuigi lihtne võistelda selliselt, et sõjale üldse ei mõelda. Mitmed perekonnad on ju endiselt sõjatsoonis ning võitlevad Venemaa vägede vastu. «Olen õnnega koos, et saan teha midagi, mis mulle rõõmu pakub. Ukrainlased soovivad lihtsalt enda elusid päästa ja sestap soovin tänada kõiki, kes on meid nende kuude jooksul aidanud. On hullumeelne mõelda, et see kõik toimub 21. sajandil. Mul jääb ainult palvetada, et see peagi lõppeb,» lisas 24-aastane ukrainlanna.