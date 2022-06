F1 suur probleem valmistab Bottasele muret: ei tohiks olla nõnda, et lihtsalt sõitmisega vigastame end

F1-s võeti tänavusest hooajast kasutusele nn maaefektiga autod. See tähendab, et õhk hakkab auto all kiiremini liikuma ja see suunatakse läbi Venturi tunnelite. Seal tekkiva alarõhuga imetakse auto paremini maapinna külge. Murekohaks selle tehnoloogia juures on just pikkadel sirgetel tekkiv põrkumine, mis tänavu väga eredalt silma paistab.

Soome vormeliäss Valtteri Bottas kinnitas, et tegemist on väga suure murekohaga. «Olen näinud, kui valus see sõitjatele on. Mõnele veidi rohkem, aga siiski on see probleem. See teema on muutunud üha tõsisemaks ning F1 juhtkonnas arutatakse selle üle järjest enam,» lausus Bottas.