Surmaval Mani ringrajal sõitnud Eesti motolegend: see võistlus ei lõpe kunagi

Mani saare TT on pika ajalooga võistlus, kuid Iiri mere saarele on oma elu jätnud sajad motosportlased. Pildil Peter Hickman, kes võitis 2022. aasta võistlusel neljas klassis.

Eelmisel nädalal lõppenud Mani saare TT mootorrattavõistlusel sai surma viis võistlejat, mis on suurim hukkunute arv pärast 1989. aastat. 115-aastase ajalooga võistluse vastased küsivad, kas niivõrd eluohtlikku üritust on tänapäeval vaja korraldada. 32 aastat tagasi seal esimese eestlasena osalenud Jüri Raudsik usub, et Mani saare TT võistlus ei kao maamunalt mitte kunagi.