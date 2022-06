Venemaa jalgpallikoondise endine kapten: võib-olla pannakse mind vangi või tapetakse, aga olen Ukraina sõja vastu

Denisov oli Ukraina sõja teemadel väga avatud ja mõistis täielikult hukka Vladimir Putini tegevuse. Endise jalgpalluri hinnangul on samuti õiglane, ent nende spordile on määratud erinevad sanktsioonid.

Endine jalgpallur mõtles Ukraina sõja juures ka enda perekonnale. «Arutasime naisega, et mis oleks saanud olukorras, kus meie lapsed olnuksid 18-, 19-, 20- aastased. Nad oleksid meie pojad saatnud samuti sinna. See on täielik õudus.»

Peaaegu kaks tundi kestnud vestluse jooksul peatus Denisov erinevatel teemadel. Ta kinnitas, et soovib kindlasti ka tulevikus Venemaal elada, kuna see on ikkagi tema kodu. Siiski soovib jalgpallur, et ta saaks kodumaal elada normaalsetes tingimustes.