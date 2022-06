Eesti rahvusnaiskond võttis kodus Sloveenialt magusa revanši

Peatreener Alessandro Orefice ütles, et pärast mitut kaotust on võit äärmiselt oluline. «Olen väga õnnelik, et saime võidu kätte. Hea meel on nii mängijate kui staffi üle, sest kõik on teinud meeletult tööd. Astusime sammu edasi ja mängijad on kindlasti nüüd veelgi enesekindlamad. Täna oli vähem hetki, kus oli hirmu, kuigi mäng käis palju üles-alla,» sõnas peatreener Eesti võrkpalliliidule antud intervjuus.