Eesmärgi saavutamisest võidu kaugusel olev Eesti vollepaar: kui suudame vastase mustrid läbi hammustada, võib hästi minna

MM-il debüteerivad 30-aastased eestlased jätkavad Roomas kaotuseta, siiani on võidetud kõik neli mängu. Eesmärgiks seatud kohast esikaheksas lahutab neid veel üks võit. Mis teeb MM-i teiste turniiridega võrreldes eriliseks? «Mängijad on rohkem pinges,» nentis Nõlvak Eesti võrkpalliliidule antud intervjuus.

«Suured turniirid aetakse pikema aja peale, mängijal on aega praadida ja mõelda. Tegelikult on turniir ju juba nädal aega kestnud, aga 16 paremat on veel konkurentsis,» võttis Tiisaar jutujärje üle. «Eks neid pingeid tuleb osata märgata ja kasutada teatud tehnikaid.»

Mõlemal mehel on Roomas kaasas perekond ja lapsed, ka lähedaste kohalolek aitab mängude vahel pingeid leevendada. «Tunnen mängu ajal suurt tuge, mul on väga hea meel, et nad on kaasas,» ütles Nõlvak. «See on absoluutselt väga suur pluss!» nõustus Tiisaar.

kaheksandikfinaalis tuleb neljapäeval algusega kell 15 jõudu proovida ameeriklastega. Eelmisel MM-il neljandaks tulnud Trevor Crabb (32 a, 195 cm) ja Tri Bourne (32 a, 198 cm) edestasid täna hollandlasi Leon Luini – Ruben Penningat 2:1 (18:21, 21:19, 15:10).