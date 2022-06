Jalgpalliagent Ukraina endisele kaptenile: sinu isa kaitseb kodumaad, aga sina valisid venelaste raha

Ukraina jalgpalliagendil ajas selline reeturlik käitumine kopsu üle maksa. «Pean ütlema, et Tolik on võltspatriotismi ilmekas näide. Omal ajal kandis Ukraina lippu ja karjus «Au Ukrainale». Nüüd on ta mees, kes on reetnud oma kodumaa ja perekonna. Tema isa läks Lutski kaitsma, kuid tema valis selles situatsioonis halvima võimalikest – raha,» rääkis Avdõš.