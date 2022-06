Seks enne matše päästis Mike Tysoni vastaste elu

Üheks Tysoni salarelvaks oli seks. «Ma ei liialda, kui ütlen, et Mike lõi neid vendasid, nagu jäänuks nad rongi alla. Seks oli see, mis avaldas sellise võimu, kuid samal ajal ka rahustas teda,» avaldas Gonzalez.

Ta lisas, et kuigi seks aitas Tysonil võimeid vabastada, siis hoidis see teda ka kontrolli all. «Üks tema suuremaid hirme oli, et ta tapab kellegi ringis ära. Seks aitas seda vältida.»