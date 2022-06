11 mängu järjest kaotanud tenniseäss loobus Wimbledonist

Põhjust ei pea kaugelt otsima. Maailma edetabelis 352. kohal paiknev mängija on kaotanud 11 mängu järjest. Viimati langes ta konkurentsist Prantsusmaa lahtistel, kui jäi alla maailma 87. reketile Hugo Dellienile.

Veel kaks aastat tagasi oli 28-aastane tennisist maailma edetabelis kolmas. Mullu tegi ta aga liiga parema käe randmele. Kuigi valu on tänaseks kadunud, pole tema löögid enam samal tasemel nagu vanadel headel aegadel. See mõjutab omakorda tema vaimu.

Viimati tundis Thiem võidurõõmu 2021. aasta mais peetud Rooma tenniseturniiril. See tähendab, et ta on võiduta olnud nüüdseks 400 päeva.