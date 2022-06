Bolšunov usub norralaste toetusse: nad räägivad teist juttu, aga me ei tea, kes neid kontrollib

Pekingi olümpiamängude parim suusataja Bolšunov sellele praegu ei mõtle. Ta teeb kõvasti trenni ning on täis motivatsiooni. Nüüd veel rohkem kui kunagi varem. «Kui konkurendid räägivad, et Venemaa sportlasi ei tohiks rahvusvahelisele areenile lisada, tahad saada veelgi tugevamaks,» lausus ta.

Venelase sõnul pole ükski konkurent talle seda isiklikult siiski öelnud. «Sotsiaalmeedias olen küll tavalistelt inimestelt sõnumeid saanud, aga mitte sportlastelt. Samamoodi on meid palju ka toetatud. Kõik inimesed on erinevad: mõned on head, mõned halvad.»

Ühtlasi on Bolšunov veendunud, et norralased ei ole tegelikult venelaste vastu, kuigi avalikult nõuavad nad Venemaale võistluskeeldu. «Võib-olla sunnitakse neid seda ütlema. Me ei tea, kes neid kontrollib. Olen kindel, et seesmiselt tahavad nad meiega võistelda nagu meie tahame nendega,» lausus Bolšunov.