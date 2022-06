Endisest hiilgusest unistav Manchester Unitedi väärtus teeb vähikäiku

United palkas kevadel meeskonna uueks peatreeneriks Amsterdami Ajaxiga suurepäraseid etteasteid näidanud Erik Ten Hagi. Nõnda loodetakse panna alus Inglismaa meistritiitlile, mida suudeti viimati võita 2013. aastal.

Viimane hooaeg Ralf Rangnicki juhendamisel oli täielik kaos. Inglismaal lõpetati hooaeg kuuendal kohal ning see tähendas, et jäädi eemale ka UEFA Meistrite liigast. See on suur kaotus klubile, kuna Meistrite liiga toob enda kaasa suure sissetuleku.

Nõnda on Unitedi väärtus börsil langenud läbi aegade madalaimale tasemele. Ühe aktsia eest tuleb hetkel välja käia 10,62 eurot, mis on näiteks mulluse oktoobriga võrreldes 47 protsenti langenud. Klubi väärtus on langenud lausa 1,5 miljardit eurot.