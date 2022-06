31-aastane debütant annab MMil vehklemisnaiskonnale manööverdamisruumi

Tundub jahmatav, aga see on tõsi – juulis 32-aastaseks saav Differt pole mõnel täiskasvanute tiitlivõistlusel (EM, MM, OM) varem osalenud. Tema auhinnakapis on palju medaleid juunioride ja U23 vanuseklassi tiitlivõistlustelt ning universiaadilt, kuid Eesti epeenaiste ülikõrge taseme tõttu on ta täiskasvanute klassis seni piirdunud MK-etappide ja GP-võistlustega. Täna Türgis Antalyas algaval EMil saab treener Helen Nelis-Naukase haapsallannast õpilane lõpuks võimaluse. Naiste epee individuaalvõistlus peetakse laupäeval ja võistkonnavõistlus teisipäeval.