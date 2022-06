Tänu USA duo loobumisele eesmärgi täitnud Eesti vollepaar: süütunne on rõõmu tunda, aga see on sport

Ameeriklaste loobumine tähendas automaatselt seda, et Tiisaare ja Nõlvaku poolt turniiri eel püstitatud ja võib-olla üsna julgena tundunud eesmärk jõuda veerandfinaali saigi MM-i debüüdil täidetud.

«Eks sellised asjad tekitavad ikka kahetisi tundeid,» arutles Tiisaar. «Ikka on hea meel edasi saada, aga siis tuleb ka väike süütunne. Süütunne rõõmu tunda. Et see polnud päris see, mismoodi oleksime tahtnud, aga tegelikult neid asju juhtub spordis, ise oleme samamoodi andnud teistele võite. Tihti ei juhtu, aga kui juhtub, siis mis seal ikka – sport on sport. Tuleb võit vastu võtta ja tunda rõõmu.»

«Seda ei juhtu väga tihti tõesti, kui vähegi võimalik, siis mängitakse ikka turniir lõpuni, eriti sellisel võistlusel,» kommenteeris Vesik. «Mardil ja Kustil on nüüd nii kahel turniiril järjest juhtunud ja väga-väga õige koha peal, ma arvan, et see on väga haruldane. Meie omal ajal Kristjan Kaisiga pidime vist kogu karjääri peale kokku andma ühe loobumisvõidu ja meile anti kaks korda, midagi sellist.»

Veerandfinaal peetakse reedel. Vastane ja kohtumise kellaaeg ei ole veel selgunud. Täna algusega kell 22 lähevad vastamisi hiljuti Jurmala MK-etapi võitnud itaallased Paolo Nicolai ja Samuele Cottafava ning brasiillased Renato ja Vitor Felipe. Selle vastasseisu võitjaga mängibki Eesti esipaar veerandfinaalis.

«Eesmärk sai täidetud, aga meil on ka plaan B eesmärk. Ega sellega ole turniir lõppenud! Homme on kõva mäng veerandfinaalis, igal juhul läheme seda võitma, et poolfinaali jõuda,» kinnitas Tiisaar. «Vastaseks sooviksin pigem itaallasi, väga äge oleks mängida nende kodupubliku ees. Nendega on nagunii äge mängida. Mängisime Brasiilias nendega, saime 2:0 kaotuse, aga ma tahaksin uuesti.»

«Samas brasiillased on kah äge võistkond, ka nendega võiks mängida,» lisas Nõlvak.