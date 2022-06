Süüdistada ja näpuga näidata ei tohi ehk kuidas sai Ferrarist taas tiitlinõudleja?

Ferrari tõusus on suurt rolli mänginud ka Charles Leclerc, kes on tänavu võitnud kaks etappi.

Ferrari meeskond on vormel 1 sarjas pikima ajalooga ning elas viimastel hooaegadel üle ühe kõige suurema mõõna. Tänavu kasutusele võetud uue vormeliga on nende tähtsõitja Charles Leclerc eriliselt särama löönud. Edu allikat tuleb otsida kaugemalt. Üks põhjusi oli tiimis juurdunud mentaliteedi muutus: süüdistada ja näpuga näidata ei tohi, oluline on vigadest õppida ja edasi minna.