Tänak enne Keenia rallit: loodetavasti saame Sardiinia võidule ehitada hea tulemuse

«Nagu alati on meie esimene eesmärk auto ühes tükis hoida ja finišisse toimetada. Seal on võimalik 100 protsenti suruda, aga samas tuleb olla ettevaatlik, et mitte masinale viga teha. Loodetavasti saame Sardiinia võidu pealt Keenias hea tulemuse ehitada.»

«Kuigi 2021. aastal ei läinud hästi, ootan võistlust väga, sest riik ja sealsed fännid on imelised. Sel aastal saame uue võimaluse ja soovime seda ära kasutada. Eesmärk on leida hea rütm, hoida auto ühes tükis ja teenida tiimile hea tulemus,» märkis Solberg.

Tiimipealik Julien Moncet lisas: «Keenia ralli on üks ohtlikumaid. Katsed on halastamatud ja ainuüksi finišeerimist võib pidada saavutuseks. Samas on meil usk enda autodesse, ekipaažidesse ja kogu võistkonda. Eesmärk on säilitada viimastel rallidel seatud standardid ehk võidelda taas võidu eest.»