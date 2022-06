Rahvusvahelised spordisündmused on tänavu toonud Eestisse mitu miljonit eurot välisraha

«Eesti spordiorganisatsioonid on ennast viimasel aastatel tõestanud väga heade korraldajatena, samuti on riik rajanud kõrgel tasemel sporditaristu ning meie sportlased saavutanud rahvusvahelisel areenil märkimisväärseid tulemusi. Seega pakutakse Eestile ka aina enam võimalusi korraldada rahvusvahelisi tippvõistlusi,» rääkis Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn pressiteates.

«Rahvusvaheliste spordisündmuste Eestis korraldamisel on oluline mõju – aidates Eestit ülejäänud maailmale tutvustada, tuues siia spordifänne mujalt ning elavdades meie majandust. Lisaks otsesele majanduslikule mõjule on Eesti publikul erakordne võimalus näha maailma tippusid ning elada koduväljakul kaasa meie sportlastele. Eestis toimuvad rahvusvahelised kõrgetasemelised võistlused on ka selge signaal, et siin on turvaline ja ohutu.»

Viimati toetati meetmest 600 000 euroga Ironman Tallinn 2022 võistluse läbiviimist.

Toetatud rahvusvahelistest spordisündmustest on sel aastal juba toimunud kümme. Peetud iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused, Nelja Kontinendi iluuisutamise meistrivõistlused, Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus ning 48. Tartu Maraton, mida toetati kokku 553 300 euroga, on toonud Eestisse hinnanguliselt 5 miljonit eurot välisraha. Välisrahalt on Eesti riigile käibemaksuna laekunud ligi 747 700 eurot, mis on 1,35 korda enam kui riiklik toetus ürituse korraldamiseks.

Samuti on meetmest toetatud käesoleva aasta laskesuusatamise maailmakarikaetapi, iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste, sportkeegli maailmameistrivõistluste, Tallinna Maratoni ning Taekwondo WT Euroopa klubide meistrivõistluste korraldust. Ürituste lõplikud toetussummad selguvad pärast majandusliku mõju analüüsi valmimist.