Tallinnas avatakse tipptasemel kaasaegse kehalise ettevalmistuse keskus

Novembris valmivas keskuses on jalgpallurite kehaliseks arenguks, treenimiseks, taastusraviks ja erinevate testide läbiviimiseks vajalik Eestis ainulaadne tehnika. Keskuse kontseptsiooni panid spetsiaalset siinsete jalgpallurite vajadusi silmas pidades kokku meeste koondise peatreener Thomas Häberli ja tema kolleeg, šveitslane Michael Müller, kes töötas viis aastat Šveitsi olümpiasportlaste ettevalmistusega tegelevas spordimeditsiini keskuses, tipptasemel jalgrattatiimide juures ning jalgpallis mitme Šveitsi tippklubi juures. Keskuse projektijuhina asub tööle tunnustatud kehalise ettevalmistuse treener Raul Jerva, kes on vastava hariduse omandanud Inglismaal, seisab pressiteates.

Jerva usub, et uus keskus annab positiivse tõuke kehaliste võimete arendamisel. «Füüsilist ettevalmistust silmas pidades on selle keskuse rajamine Eesti jalgpallis suur samm edasi. Siiani on see pool olnud mingil määral puudulik või lünkadega. Nüüd on Eesti Jalgpalli Liidu initsiatiivil hea võimalus seda olulist tahku jalgpalluri arengus parandada,» ütles ta.